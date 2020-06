Pago: "Quando chiudo una storia, se ne può sempre riparlare... Anche con Miriana, è stato così"

Di Fabio Morasca martedì 16 giugno 2020

Pago, il cantautore sardo che, recentemente, ha chiuso di nuovo la propria storia d'amore con Serena Enardu, è stato intervistato durante una puntata del programma radiofonico, I Lunatici, in onda su Rai Radio 2.

Nei giorni scorsi, Pago, ex partecipante di Temptation Island Vip ed ex concorrente del GF Vip 4, aveva già dichiarato di essere disposto a perdonare nuovamente la Enardu, definendola come la donna della sua vita.

D'altronde, anche con la sua ex moglie e madre di suo figlio, Miriana Trevisan, ci fu prima un addio e poi un ritorno di fiamma che ha permesso ad entrambi di diventare genitori. Le sue dichiarazioni rilasciate a riguardo:

La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani.

Parlando sempre di Miriana Trevisan, Pago ha anche dichiarato che, inizialmente, ci sono stati alcuni problemi dopo la loro definitiva separazione:

Con Miriana siamo in rapporti civili, abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all’inizio abbiamo avuto problemi. Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c’è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti.

Pago ha anche parlato delle sue scatenate fan, ammettendo che alcune di loro gli avanzano delle richieste molto particolari: