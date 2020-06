Alessio Vassallo: altezza, Instagram, moglie, fidanzata

Di Marcello Filograsso lunedì 15 giugno 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessio Vassallo

Attore tra i più affascinanti del piccolo e grande schermo, conosciamo meglio l'attore siciliano Alessio Vassallo, che ha all'attivo diversi lavori.

Nato a Palermo il 10 agosto 1983, si diploma presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, esordendo in tv con il film tv con Beppe Fiorello in La vita rubata. Al cinema sbarca invece con il film a episodi Niente storie. In televisione partecipa alla soap opera Agrodolce, Capri 2, Squadra antimafia, Il Giovane Montalbano, I Medici, La concessione del telefono - C'era una volta Vigata, tra le altre cose.

Dal punto di vista sentimentale, sappiamo che nel 2016 l'attore è diventato single dopo un periodo di fidanzamento con la collega Lorena Cacciatore. A Vanity Fair aveva spiegato:



"La nostra stava diventando La guerra dei Roses, litigavamo tanto. Ho avuto un periodo di grande malinconia, con crisi dipianto. Anche se, per la prima volta dopoanni, capisco la forza di stare da soli evolersi bene".

Vassallo entrò poi nel dettaglio, spiegando che con lei che le mancava un periodo in particolare:



"La mattina, quando le preparavo la colazione. E a casa ovunque mi giri c’è il suo ologramma, in cucina, in camera... Ho un grande vuoto di affetto, di qualcuno che chieda: “Alessio, come stai?”. Ma un’altra cosa mi fa rabbia: c’eravamo appena lasciati, e lei già esternava tutto, in interviste e sui social, mentre io ne parlo adesso per la prima volta. Certo, questo lavoro ti trasforma proprio".

Tuttavia da qualche mese il Mimì Augello de Il Giovane Montalbano ha una nuova fidanzata.

Foto: account Instagram Alessio Vassallo