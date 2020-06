Loredana Fiorentino: la previsione sulla storia tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 15 giugno 2020

Loredana Fiorentino si scontra con Simona Izzo e fa una previsione sulla storia con Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali a Live non è la d'Urso

Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Mario Favoloso, è intervenuta, stasera, domenica 14 giugno 2020, a 'Live non è la d'Urso, si è scontrata con Simona Izzo che, da brava giocatrice di parole, l'ha definita celebrolesa ("lesa dalla sua celebrità che, da madre, ad un certo punto, si è ritrovata ad essere una soubrette"):

Loredana: "Io ho fatto danza classica da piccolina. La mia massima aspirazione era quella di diventare una soubrette, è sempre stato il mio sogno nel cassetto. Io volevo dire che lei l'altra volta ha detto una cosa su mio figlio: 'Il popolo non appoggia suo figlio'. Lei non deve parlare al posto del popolo italiano. Parli per sé. Sia io che mio figlio riceviamo tantissimi messaggi da milioni di italiani che ci appoggiano".

Izzo: "Non ho mai sprecato parole su suo figlio. Lei è lesa da questi cinque minuti di celebrità dategli da questo programma. Lei dovrebbe fare la madre. Sua nuora vuole fare questo mestiere".

La donna ha commentato anche la relazione tra il figlio ed Elena Morali, che l'ha profondamente delusa (Qui, il video):

Loredana: "Lei lo sa. Credo che la loro storia sia arrivata ad un punto ben preciso... o la loro storia andrà avanti come una favola o terminerà".





