Belen Rodriguez, domande piccanti al papà Gustavo: "Quante volte a settimana lo fai?"

Di Ivan Buratti venerdì 12 giugno 2020

Il padre della showgirl senza filtri su Instagram di fronte alle domande sulle sue abitudini a letto...

Belen Rodriguez si riscopre intervistatrice, e che domande birichine! La showgirl argentina ha caricato sul suo profilo Instagram, seguito da oltre ** seguaci, un video in compagnia del papà Gustavo, con cui ha intrattenuto una conversazione molto particolare, sicuramente inusuale tra figlia e genitore. "Quante volte a settimana fai l'amore?", ha chiesto Belen Rodriguez al padre, curiosa di conoscere e far conoscere ai propri fan le abitudini sotto le lenzuola dell'uomo.

La complicità tra i due è evidente, anche per via della giovane età di Gustavo, che ha avuto i tre figli (Belen, Jeremias e Cecilia) quando era giovane. "Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l'amore?", e l'uomo, ai fornelli per il nipote Santiago ha risposto di aver obbedito ai doveri della coppia per due volte alla settimana (e quando era più giovane, anche tre). La figlia ha chiesto al padre anche l'età, per dimostrare al suo pubblico quanto prestante ancora sia, in tutti i sensi. "Sessanta, e continuo con una voglia che veramente", ha risposto l'uomo senza filtri.

I più curiosi, tuttavia, vorrebbero conoscere le risposte alle stesse domande da parte di Belen, che pare stia vivendo un nuovo momento di crisi col compagno storico Stefano De Martino, padre di suo figlio. "È un momento difficile anche perché non me l'aspettavo. Tengo al mio rapporto e sono una donna come le altre che soffre come tutte le altre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, mi innervosisco molto", ha detto Belen qualche giorno fa su Instagram circa la sua storia con il ballerino e conduttore campano. Insomma, gli equilibri fra i due sembrano essersi incrinati di nuovo, al contrario di quanto accade a casa dei Rodriguez senior. Tra Gustavo Rodriguez e la moglie Veronica Cozzani tutto procede a gonfie vele.