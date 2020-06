Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: nessuna proposta per Temptation Island

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, conosciuto anche con il soprannome di Sirius, il corteggiatore 26enne che Gemma ha conosciuto durante il format di Uomini e Donne intitolato Corteggia con le parole, andato in onda durante il periodo di lockdown, parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island?

L'indiscrezione sta circolando sul web da diverso tempo nonostante Gemma e Nicola, protagonisti delle puntate di Uomini e Donne andate in onda fino alla scorsa settimana, non siano ancora ufficialmente una coppia.

Il sito Fanpage ha contattato Fabio Filiziano, agente di Nicola Vivarelli, che ha tolto ogni dubbio riguardante la possibilità che Gemma e Nicola possano partecipare alla prossima edizione di Temptation Island che, stando alle ultime anticipazioni in esclusiva pubblicate da TvBlog, potrebbe essere un mix tra l'edizione "nip" e vip.

Fabio Filiziano ha sostanzialmente dichiarato a Fanpage che il suo assistito, Nicola Vivarelli, non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale dalla redazione di Temptation Island, aggiungendo che, nel caso dovesse arrivare, comunque la valuterebbe volentieri:

A noi non hanno detto nulla. Non c’è stata ancora nessuna proposta. Lo abbiamo letto dai giornali. Nicola e Gemma ufficialmente non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi. Secondo me, potrebbe accettare se glielo proponessero. Perché no? È un modo per mettersi alla prova.