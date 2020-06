Dopo la difesa della mamma di Sirius arriva l'attacco di Ursula Bennardo: "Ma che fa?..."

Di Marco Salaris venerdì 12 giugno 2020

La futura moglie di Sossio Aruta tuona su Instagram contro il 26enne e sua madre.

Si dice che la mamma è sempre la mamma e Nicola Vivarelli (Sirius) lo sa bene. La signora Luisella recentemente dalle pagine del settimanale Chi ha preso le difese di suo figlio rispondendo a chi non crede minimamente al corteggiamento di Sirius nei confronti di Gemma:



Lui da subito era presissimo. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. Del pensiero degli altri a me non importa. Io leggo tutto, ma nulla mi tocca. Come si fa a vivere le vite degli altri senza sapere nulla di loro? Non c'è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi. Questa è la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni. Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto. Questo mi ha dato fastidio.

L'edizione di Uomini e Donne 2019/2020 è terminata pochi giorni fa anche per Gemma e Sirius che ora dovranno fare i conti con una lunga estate di mezzo nella quale potrebbe accadere di tutto. Ursula Bennardo, che evidentemente ha incrociato le dichiarazioni di Mamma Luisella sul settimanale, per mezzo del suo profilo Instagram ha voluto dire la sua insistendo sull'inaffidabilità del giovane 26enne:



Signora mamma di Nicola...ma che fa? Ci mette anche lei la faccia in questo teatrino di suo figlio sparando min****e! Ma suvvia, se fosse mio figlio mi sotterrerei! La dignità vale molto più del successo.

Insomma pare proprio che la coppia Galgani/Vivarelli nonostante i vari incontri in giro per l'Italia, vivrà tempi tutt'altro che tranquilli in balìa delle critiche che piombano giorno dopo giorno.