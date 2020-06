Serena Enardu: "Pago? Spero che trovi una donna che lo accetti"

Di Sebastiano Cascone venerdì 12 giugno 2020

Serena Enardu e Pago ai ferri corti

Serena Enardu, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, ha rivelato retroscena inediti della rottura con Pago, che sarebbe avvenuta, a suo dire, per questioni legate alla gelosia del cantante sardo (e non solo a causa dei messaggi intercorsi con l'ex tentatore Alessandro Graziani). L'ex tronista del programma di Maria De Filippi è ancora scossa:

"Mi ferisce molto come Pago si sta comportando. Mi dispiace che una persona come Alessandro sia stata tirata in ballo, perché è un ragazzo per bene che rispetto. Se tra di noi non è nato nulla è perché a un certo punto ho capito di non aver mai smesso di amare Pacifico. Purtroppo non sono stata messa preventivamente al corrente delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato: Pago ha voluto costruire un teatrino che non mi appartiene. Io stavolta avrei preferito restare fuori da queste dinamiche. Sa, in questo periodo ho preferito raccontare quello che stava accadendo solo attraverso Instagram, perché è lo strumento più diretto per farlo. Finora ho ricevuto tante richieste di rilasciare interviste, ma non mi interessava. Se oggi decido di rispondere attraverso questo magazine è perché so che qui le mie parole non verranno travisate".

L'amore, in questo momento, sembra aver lasciato spazio alla rabbia. Ad oggi, un ennesimo ritorno di fiamma sembra impensabile:

"Me lo auguro per noi. Spero trovi una donna che lo accetti e che voglia vivere la vita con i suoi stessi schemi. lo sono nata libera e mi auguro di aver vicino qualcuno che mi permetta di esserlo, apprezzando i| fatto che non mi piaccia vivere sotto una campana di vetro. Qualcuno che non veda della malizia in tutti i miei rapporti".