Belen e Cecilia Rodriguez finalmente insieme

Di Claudia Cabrini giovedì 11 giugno 2020

Finalmente si sono riaperti i confini e le due sorelle Rodriguez hanno potuto rivedersi. Anche per loro il ricongiungimento è stato commovente.

Un lungo periodo di separazione quello che, a causa della pandemia e della conseguente quarantena, ha tenuto divise per molto tempo le due sorelle argentine Belen e Cecilia, che finalmente - come raccontato sui loro rispettivi profili social - sono riuscite a ricongiungersi postando una tenera fotografia che le ritrae abbracciate, su Instagram.

I mesi appena trascorsi, sicuramente complicati per la più grande, Belen, e non solo a causa della quarantena, hanno infatti visto la famiglia Rodriguez separata a causa delle restrizioni territoriali in corso durante la quarantena. Ora però che i confini hanno riaperto, anche Cecilia ha potuto riabbracciare l'amata sorella Belen. Durante gli ultimi mesi di lock-down, infatti, Cecilia aveva trascorso interamente la quarantena a casa del compagno, Ignazio Moser, in Trentino.

Ora che anche gli spostamenti tra regioni sono consentiti e sicuri, la piccola di casa Rodriguez è potuta finalmente rientrare a Milano.

In una foto postata dalla mamma delle due ragazze, Veronica Cozzani, vediamo Belen abbracciata a Cecilia con un sincero e ampio sorriso sul volto.