Veronica Ursida: "Armando mi attacca per narcisismo, è ancora interessato a me. Potrei innamorarmi di Giovanni"

Veronica Ursida, una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne di quest'edizione, ha chiuso la propria esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, decidendo di continuare la conoscenza con Giovanni Longobardi lontano dalle telecamere, seguendolo nella sua decisione di lasciare la trasmissione.

Intervistata dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, Veronica ha parlato ovviamente anche di Armando Incarnato. Anche nelle ultime puntate del programma di Canale 5, andate in onda nei giorni scorsi, infatti, non sono mancate discussioni e altre insinuazioni da parte di Armando nei confronti di Veronica.

La wedding planner romana ha provato a motivare l'astio di Armando nei suoi riguardi con le seguenti dichiarazioni:

Quando si è chiuso il rapporto, ho inteso che si sarebbe comportato con me come con le sue vecchie conoscenze. Attaccandomi e spingendomi ad andare via perché non tollerava che io rimanessi in studio. Lo fa per narcisismo. Qualcosa di lui mi ricorda il mio ex ed è proprio per questo che con questa persona non voglio più avere rapporti. Tutte le cose dette contro di me sono state sempre e solo insinuazioni mentre quello che riportavo io, in riferimento alla ragazza brasiliana che usciva con Armando, è sempre stato supportato da chat e prove che ho girato alla redazione.