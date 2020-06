Stefano De Martino e Belen Rodriguez: divergenze tra di loro alla base della crisi?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 10 giugno 2020

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più distanti dopo le voci di crisi

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha paparazzato una delle coppie più seguite del momento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sempre più in crisi, l'una lontano dall'altro. L'ex ballerino di 'Amici', infatti, è stato intercettato dall'obiettivo dei fotografi a largo di Napoli, sulla sua barca (che porta il nome del figlio, Santiago) con la sorella Adelaide ed un amico di sempre. Il giovane conduttore, infatti, è nel capoluogo partenopeo per la ripresa della nuova stagione di 'Made in sud', in partenza il prossimo lunedì, 15 giugno 2020, su Rai2.

La showgirl argentina, invece, è rimasta a Milano con il piccolo Santi ed è circondata dall'affetto della famiglia, in particolare del fratello Jeremias e dell'amico stylist, Mattia Ferrari, protagonista indiscusso di molte esilaranti Instagram Stories.

Il magazine, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato, inoltre, che, lo scorso weekend, De Martino è risalito a Milano per far visita al figlioletto. E i motivi alla base di quella che sembra un tira e molla senza fine: "Siamo in grado di dirvi che i motivi alla base della distanza tra Belen e Stefano non sono questi: non è un problema di infedeltà, gelosia o ingerenza dei propri cari, si tratta di divergenze che riguardano soltanto loro e che soltanto loro possono risolvere". Tutto più chiaro adesso?!