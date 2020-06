Luisella, chi è la mamma di Nicola Vivarelli (Sirius)

Di Marco Salaris mercoledì 10 giugno 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Luisella, madre di Nicola Vivarelli.

Luisella è il nome della mamma di Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma conosciuto come Sirius nel mese di aprile a Uomini e Donne. Occhi chiari e capelli biondi come si evince da una foto pubblicata dal settimanale Chi nella quale il giovane 26enne è in compagnia sua e della sorella. E' la prima occasione in cui la donna si mostra pubblicamente.

Fino ad ora la donna non ha mai avuto modo di dire la sua sulla frequentazione con Gemma Galgani, per la prima volta dalle pagine del settimanale Chi parla di come tutto è cominciato, ovvero di quando Nicola ha deciso di partecipare al programma di Maria de Filippi:



Passa il tempo e mi dice che va a Roma per un colloquio, mi svela che deve incontrare delle persone per lavorare su uno yatch, dato che le crociere sono ferme. Quel pomeriggio accendo la tv e lo trovo lì. Ha fatto la sorpresa sia a me sia a nonna lo abbiamo scoperto così.

Di suo figlio dice: "E' un giovane appagato che sa quel che fa. È un ragazzo che ho cresciuto nel segno del rispetto. Per noi è fondamentale. Il rispetto e l’amore sono i valori della mia famiglia."

E si è sbilanciata contro chi non crede alle intenzioni di Nicola verso la dama di Torino:



Lui da subito era presissimo. Ricordiamoci che per lavoro ha girato il mondo, ha una mentalità molto aperta. Gemma da subito lo ha conquistato con il suo modo di parlare d’amore. In un primo momento ci siamo chieste perché non avesse condiviso con noi questa gioia, poi abbiamo capito che voleva farci una sorpresa. Da subito ho visto lo sguardo di mio figlio. Era felice!

Nessuna sorpresa sulla differenza d'età (44 anni), tant'è che aggiunge:



Loro si stanno conoscendo. Lui in passato ha avuto altre storie, ma finivano sempre perché sentiva che, a un certo punto, non aveva più nulla da dire o da dare. Con Gemma l’attrazione è partita dal dialogo che hanno iniziato ad avere, molto simile, e dal modo di vedere la vita e l’amore.

Rispedisce ai mittenti le polemiche che attorniano Nicola, accusato di apparire in video solo per il gusto della notorietà e non per corteggiare Gemma Galgani:



Del pensiero degli altri a me non importa. Io leggo tutto, ma nulla mi tocca. Come si fa a vivere le vite degli altri senza sapere nulla di loro? Non c'è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi. Questa è la verità che non ha bisogno di altre spiegazioni. Le fake news ormai sono all’ordine del giorno, ma gli insulti non li accetto. Questo mi ha dato fastidio.

Gemma e la signora Luisella non si sono ancora viste ma... "Ci siamo sentite al telefono" e sul futuro della possibile relazione tra Nicola e Gemma afferma: "Osserviamo, aspettiamo. Vedremo che ne sarà di questa bella frequentazione. Diciamo che sarà quel che sarà".

La donna sembra aver già preso in simpatia la dama ed ha un sogno da esaudire: "Portare Gemma a Santorini, ma la Grecia al momento ha chiuso gli ingressi. Rilancio con un’altra proposta: Gemma, andiamo a Venezia?"