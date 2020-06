Uomini e Donne, Sara Shaimi ha scelto Sonny Di Meo (Video)

Di Fabio Morasca martedì 9 giugno 2020

La scelta di Sara Shaimi a Uomini e Donne.

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto la scelta finale di Sara Shaimi che ha concluso il suo percorso, scegliendo Sonny Di Meo che le ha risposto di sì.

Abbiamo visto Sara entrare nello studio di Uomini e Donne per prepararsi alla scelta:

Non ho dormito, sono stata in ansia. Mi immagino questo giorno come il più bello della mia vita.

Matteo Guidetti, il corteggiatore che ha ricevuto il no, prima di entrare in studio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Non ho mai smesso di pensarla. Lei merita tanto e io penso di poterle dare quel "tanto". A me piace più dare che ricevere.

Di seguito, invece, trovate le parole di Sonny Di Meo rivolte alla redazione:

Penso che troverò una Sara decisa.

Sara, quindi, è entrata nello studio completamente vuoto, senza conduttrice, né opinionisti.

Dopo una lunga attesa da parte della tronista, il primo ad entrare nello studio è stato Matteo.

Sara ha proceduto con il suo discorso:

Il nostro è stato un bel percorso anche se breve. Mi hai colpito fin da subito. Mi ha colpito il tuo sorriso, la tua timidezza, il fatto di essere così genuino e trasparente. Nonostante i miei momenti in cui ti ho detto che non ti sentivo, tu comunque hai cercato di sorprendermi e ci sei sempre riuscito. Questi tuoi gesti mi sono arrivati sempre dritti. Il tuo interesse, l'ho sempre visto forte. Sei stato generoso e attento ai dettagli. Sei un ragazzo perfetto, bellissimo, intelligente e ogni donna ti vorrebbe per sé. Sei la ragione e la sicurezza. Io non so come dirtelo ma il mio cuore mi porta da un'altra parte. Tu sei il 100% ma io non posso essere il tuo 100%. Tu meriti un amore pieno. E' stato bello conoscerti e questa conoscenza me la porterò sempre con me.

Matteo, ovviamente, si è mostrato dispiaciuto:

Ovviamente mi dispiace. Ci ho creduto, ci ho messo tutto me stesso. Tu mi piaci veramente. Ti dico comunque grazie per le sensazioni che mi ha fatto provare. Se fossi stato un po' più stron*o, forse sarei stato la tua scelta... E' giusto, però, che tu scelga con il cuore.

Matteo si è mostrato in lacrime anche fuori dallo studio:

Mi dispiace non poter uscire da qui insieme a lei. A me, lei piaceva.

Poco dopo, è entrato Sonny Di Meo.

Sara Shaimi gli ha comunicato di essere lui, la scelta:

Quando sono arrivata qui, ho sperato di trovare un amore vero. A volte, in puntata, sentivo il tuo sguardo addosso e cercavo di evitarlo perché tu mi guardavi e io non ti capivo. Le tue azioni erano diverse dai tuoi occhi e, quindi, cercavo di ignorarli perché, per me, significavano confusione. Mi sono sempre chiesta perché mi confondevi così tanto. Abbiamo ricucito il nostro rapporto e lì, è scoppiata la pandemia. Lontani, 3 mesi. Ho avuto di nuovo paure, dubbi e mancanze. Non sapevo cosa pensare. Mi sono chiesta se tu saresti sparito. Ho pensato tanto e ho pensato solo allo stesso nome. Ho pensato alla voglia di avere quello sguardo avvolgente, attento e deciso addosso. La pandemia non mi ha tolto l'emozione che provo per te. La mia scelta sei tu.

Sonny Di Meo le ha risposto così:

La nostra conoscenza è stata di alti e bassi. Ti ho mostrato il peggio di me, in alcune occasioni. Mi sono portato a casa il ricordo delle nostre emozioni. Ho ritrovato una parte di me che avevo perso da tempo. Tutto ciò è successo grazie a te. Non ho mai smesso di pensarti. Il mio sì è una certezza.

Cliccando sulla foto, c'è il video disponibile.