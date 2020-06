Giovanna Abate e Sammy Hassan: "Siamo stati noi fino alla fine" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 8 giugno 2020

Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne a cuore aperto dopo la scelta

WittyTv, nelle scorse ore, ha raccolto le prime dichiarazioni di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta (Qui, il video). I due ex protagonisti di 'Uomini e Donne', ancora visibilmente emozionati, hanno confessato il proprio stato d'animo e le sensazioni a caldo a fine percorso:

Giovanna: "Io mi ero preparato un discorso per lui per farlo un po' 'strippare'. Gli faccio credere che non lo scelgo anche se vorrei e quindi mi ero impegnato a fare questa parte. Poi, però, vedo il suo sguardo completamente assente..."

Sammy: "Chi la fa l'aspetti"

Sammy e Giovanna: "Siamo stati noi fino alla fine".

La coppia, ora, ha voglia di viversi a pieno lontano dalle telecamere:

Sammy: "Ho detto di sì perché tra noi si è creato un percorso nel percorso. Sono i suoi occhi e quello che mi hanno trasmesso a dire oggi di sì, sì, mille volte sì".

Giovanna: "Se siamo nel mezzo di una lite, lui mi fa quello sguardo e a me viene da sorridere anche se sono arrabbiata.

Sammy: "C'è tanta aspettativa e curiosità. Abbiamo tante cose da dirci, da raccontarci. Il percorso che abbiamo fatto è stato vero, leggero".