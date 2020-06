Uomini e Donne, la scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan

Di Ivan Buratti lunedì 8 giugno 2020

Uomini e Donne, Giovanna Abate arriva alla scelta. E che scelta! Giunta al termine di un percorso non poco travagliato, la ragazza ha deciso la persona con cui continuare la sua vita lontana dalle telecamere, nella puntata del dating show di lunedì 8 giugno 2020.

Dopo aver detto no a Davide, l'Alchimista che ha sconvolto ogni piano, Giovanna ha rivelato che la sua scelta sarebbe stata Sammy Hassan, con cui aveva intrapreso la conoscenza prima dell'emergenza sanitaria. Il ragazzo, una volta che la tronista gli ha confessato il desiderio di continuare la storia fuori dal programma, inizialmente ha simulato di rifiutare il sì:



Credo di voler al mio fianco una persona che sia in grado di tirare fuori il meglio di me, che mi dia stabilità, che sappia apprezzare i miei pregi e i mille difetti che credo di avere. Ho sempre manifestato le mie perplessità. La mia risposta è no perché mi sento attaccato, sempre giudicato, perché tu sei testarda, impulsiva. Forse lo sono anche io e forse per questo potrebbe andar finire male. Ci è mancato il momento per comunicare e stare insieme. Non potevo non essere sincero.

La reazione di Giovanna? Sin troppo composta per la delusione ricevuta. "Tu esci dopo che io ti meno", e Sammy scappa sulle scale dietro le quinte. Tina Cipollari non ha creduto per un attimo alla risposta di Sammy, mentre Gianni si è detto non troppo meravigliato del rifiuto di Giovanna per via delle divergenze caratteriali.

Maria De Filippi, complice dell'opinionista, ha poi lanciato i saluti di Tina, che però altro non era che un contributo di Sammy dell'ultima esterna con Giovanna. L'ultimo frame? La risposta definitiva del ragazzo: sì. Sammy è poi rientrato in studio con un mazzo di fiori per Giovanna, con cui si è abbandonato ad un lunghissimo bacio con mascherina.