Lunetta Savino: età, figli, Instagram, marito

Di Marcello Filograsso venerdì 5 giugno 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Lunetta Savino

Attrice tra le più popolari in Italia grazie al ruolo della governante Cettina Gargiulo di Mondragone in Un Medico in Famiglia, amatissima fiction di Rai1, conosciamo meglio Lunetta Savino.

Nata a Bari, Da giovane l'aspirante attrice si laurea presso il Dams di Bologna, per poi conseguire il diploma alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone nella stessa città. Al 1981 risale il suo debutto al teatro con il Macbeth, mentre l'anno successivo sbarca per la prima volta al cinema con Grog di Francesco Laudadio.

Ma è nel 1999 che Lunetta Savino diventa conosciuta al grande pubblico, vestendo i panni di Cettina alle prese con le vicende di casa Martini. La Savino vi rimane per cinque stagioni, per concedersi un'apparizione nella sesta. Contemporaneamente la troviamo nella fiction cult di Canale 5 Il bello delle donne. Al cinema rimane memorabile la sua apparizione in Mine vaganti di Ferzan Ozpetek.

Altre partecipazioni di peso della Savino si registrano in Raccontami, È arrivata la felicità (in cui interpreta una madre che non accetta l'omosessualità della figlia) e Felicia Impastato. Quest'ultimo film tv nel 2016 al primo passaggio in tv ha registrato quasi 7 milioni di telespettatori, mentre 4 anni dopo più di 5, battendo l'inedito Amici Speciali su Canale 5.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Lunetta Savino, che ha 62 anni, è stata sposata con Franco Tavassi, dal quale ha divorziato nel 1994, e dal quale ha avuto nel 1988 un figlio, Antonio. Attualmente l'attrice è fidanzata da quattro anni con lo scrittore e giornalista antimafia 68enne Saverio Lodato.

Al Corriere della Sera aveva raccontato come vive questo rapporto:



"Da donna, mi accorgo che, alla nostra età, con i figli grandi, una vita già strutturata e un'autonomia anche economica, ti senti meno dipendente dalla relazione. L'indipendenza è essenziale, riguarda la libertà delle donne. Oggi, il rapporto con l'uomo non è più centrale per noi".

Foto: account Instagram Lunetta Savino