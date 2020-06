Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi da gennaio: le cause

Di Sebastiano Cascone mercoledì 3 giugno 2020

Le avventure di Stefano De Martino, la gelosia di Belen Rodriguez e la guerra tra famiglie alla base della rottura tra marito e moglie

Il settimanale 'Oggi', in edicola domani, ha cercato di vederci chiaro sui motivi che hanno decretato l'allontanamento definitivo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le ragioni della crisi di coppia, secondo il giornale diretto da Umberto Brindani, sarebbero da ricercare in alcune dinamiche che avrebbero messo a repentaglio il rapporto in maniera quasi irreversibile:

"La crisi è scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell'attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure. E nella conseguente «smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue»".

Ma non finisce qui: a monte, ci sarebbe anche una vera e propria guerra familiare che vedrebbe contrapposta, come nelle più classiche delle telenovelas, i De Martino e i Rodriguez:

"Poi c’è la guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece “esiliati”.