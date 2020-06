Andrea Damante e Giulia de Lellis pronti al matrimonio? (FOTO)

Di Marco Salaris mercoledì 3 giugno 2020

Fiori d'arancio in vista per i Damellis? I fan ci sperano.

Giulia de Lellis e Andrea Damante sempre più uniti. Lo abbiamo scritto e ripetuto in più occasioni ma questa sembra essere la volta buona per una coppia che appassiona da ormai 4 anni a questa parte. Strade divise che poi si sono re-incrociate per un motivo o per un altro.

Da pochi mesi i Damellis hanno ritrovato un'amore perso, ma fortificato da una quarantena che semmai li ha messi alla prova per capire quali sono le intenzioni vere e sincere.

Che l'amore stia triofando lo si nota a occhio nudo anche nelle nuove foto uscite dal settimanale Chi di questa settimana. Giulia e Andrea dopo esser stati per il lungo tempo del lockdown a Pomezia si sono spostati a Milano, nella casa del DJ dove Giulia ha scelto di alloggiare.

Lo stesso settimanale ha aggiunto un progetto che potrebbe presto diventare realtà e che potrebbe rendere felici i fan della coppia. Si parla di matrimonio e di una ventilata proposta che è stata avanzata da Damante: "Andrea non ha regalato l'anello alla compagna - scrive Chi - ma le ha chiesto la mano! Gli amici dicono che lei abbia risposto 'Sì, lo voglio'"