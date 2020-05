Michela Quattrociocche concorrente di un reality? La smentita

Di Sebastiano Cascone sabato 30 maggio 2020

Michela Quattrociocche non parteciperà al Grande Fratello Vip 5 dopo la separazione da Alberto Aquilani

A quasi due mesi dalla finale della quarta edizione, è già partito il totonomi sui concorrenti della quinta stagione del 'Grande Fratello Vip', in partenza a settembre con la conduzione di Alfonso Signorini e la quasi certa presenza di Pupo in qualità di opinionista (a cui potrebbero affiancarsi una tra le papabili Giulia De Lellis o Adriana Volpe al posto di Wanda Nara).

Nelle scorse ore, era stato fatto il nome di Michela Quattrociocche, appena tornata single, dopo un decennale matrimonio con l'ex calciatore Alberto Aquilani. L'attrice, però, attraverso il proprio account Instagram, ha smentito categoricamente qualsiasi partecipazione ad un reality in qualità di concorrente. Si legge:

"Volevo dirvi che non parteciperò a nessun tipo di reality televisivo".

Solo poche settimane fa, la non più coppia annunciava, sui social, l'addio definitivo dopo 13 anni assieme: "In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso – di comune accordo e con grande rispetto reciproco – di separarci. È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più, di tutto ciò, con nessuno".