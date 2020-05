Uomini e Donne, anticipazioni: la scelta di Giovanna Abate e di Carlo Pietropoli

Di Fabio Morasca sabato 30 maggio 2020

Oltre a Giovanna, anche Carlo terminerà il proprio percorso come tronista.

Oltre a Giovanna Abate, l'unica tronista del Trono Classico di Uomini e Donne che abbiamo visto tornare nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi una volta terminata la pausa che il programma aveva osservato a causa dell'emergenza Coronavirus, anche un altro tronista di quest'edizione avrà la possibilità di terminare il proprio percorso in questa difficile edizione del programma di Canale 5.

Stiamo parlando di Carlo Pietropoli, il tronista 28enne di San Donà di Piave che, per quanto concerne l'ultima registrazione del Trono Classico avvenuta lo scorso 3 marzo (anticipazioni pubblicate dal sito Vicolo delle News), aveva deciso di rimanere con due corteggiatrici, Cecilia Zagariggo e Ginevra Mancini. Sempre nell'ultima registrazione, Carlo aveva deciso di far conoscere sua madre a Cecilia.

Dallo scorso 3 marzo, quindi, non ci sono stati più aggiornamenti e il Trono Classico ha visto Giovanna Abate come unica protagonista, prima del format Corteggia con le parole, andato in onda durante il periodo di lockdown, e poi della versione attualmente in onda del programma, un mix tra Trono Over e Trono Classico.

Carlo Pietropoli, quindi, come già anticipato, avrà l'opportunità di portare a termine il proprio percorso che, tra l'altro, era praticamente agli sgoccioli, con il tronista pronto per il rush finale.

Stando a quanto pubblicato dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, Carlo registrerà, domenica 31 maggio 2020, la puntata della sua scelta che, però, non sarà una scelta come tutte le altre.

Alla corteggiatrice che sceglierà, infatti, Carlo proporrà di approfondire meglio la conoscenza una volta lasciato il programma: una promessa, quindi, di continuare il percorso iniziato a Uomini e Donne, divenuto complicato a causa dell'emergenza sanitaria.

Dopo la scelta di Carlo, verrà registrata la puntata riguardante la scelta di Giovanna Abate. In queste settimane, Giovanna ha continuato la conoscenza con Sammy Hassan, Alessandro Graziani e Davide Basolo, quest'ultimo noto anche con il nickname Alchimista, conosciuto durante il format Corteggia con le parole.