Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi si sono lasciati

Di Marcello Filograsso sabato 30 maggio 2020

Seconda crisi - stavolta definitiva - per la coppia, a qualche mese da quando lei decise di perdonare il tradimento del calciatore

Giunge al capolinea la storia d'amore tra Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi: secondo quanto riporta il settimanale Chi, i due si sarebbero lasciati definitivamente.



La relazione tra il portiere dell'Atalanta e la metà del duo Le Donatella aveva già registrato un'interruzione quando la coppia si era separata per via di un tradimento da parte del calciatore, che la ragazza tuttavia aveva deciso di perdonare. Persone vicine alla coppia confermano la rottura, mentre nessuna conferma sarebbe arrivata da parte dei diretti interessati.

Giulia Provvedi si è fatta notare con la sorella gemella Silvia per aver partecipato come Le Donatella a X Factor, in omaggio a Donatella Rettore. Nel 2015 Giulia e Silvia si aggiudicano l'Isola dei Famosi davanti a Brice Martinet e Cecilia Rodriguez. Nel 2018 partecipano a Dance Dance Dance. Nello stesso anno entrano nella casa del Grande Fratello Vip.

Pierluigi Gollini è un calciatore italiano classe 1995 che ha già giocato per Verona, Aston Villa e dal 2017 per l'Atalanta. Dal 2017 era legato a Giulia Provvedi.

Foto: account Instagram Giulia Provvedi