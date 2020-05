Emanuela Tittocchia: "Uomini e Donne? Mi piacerebbe moltissimo"

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Emanuela Tittocchia si candida come tronista di Uomini e Donne

Emanuela Tittocchia, intervistata dal settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, si è candidata ad occupare la poltrona rossa del trono di 'Uomini e Donne':

"Mi piacerebbe moltissimo ma, pur avendo l’età per fare il Trono Over, in realtà dentro sono una ragazzina per cui preferirei il Trono Classico... Ho anche notato che tanti giovani mi corteggiano sui social...".

L'attrice, ex protagonista di 'Centovetrine' ed, oggi, presenza fissa dei salotti di Barbara d'Urso, ha una sorta di venerazione nei confronti di Maria De Filippi ("“Ho sognato Maria De Filippi che mi chiedeva di fare il giro del palazzo") con cui spera di lavorare in un futuro non troppo lontano:

"Mi piacerebbe molto fare il giudice in una delle sue trasmissioni...".

In tv, negli scorsi mesi, ha litigato, spesso, con l'ex fidanzato Biagio d'Anelli, con cui sembra essere ritornato il sereno (a livello amicale) dopo tante incomprensioni:

"Per quanto bisticciamo sempre, è un ragazzo d’oro e gli voglio bene...".

Recentemente, la Tittocchia è balzata agli onori della cronaca gossippara per un presunto flirt del passato con Gianluigi Martino, attuale fidanzato di Valeria Marini.