Maria De Filippi in monopattino (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 29 maggio 2020

Il video virale di Maria De Filippi sul monopattino

Raffaella Mennoia, qualche ora, sul proprio account Instagram, ha postato un video inedito di Maria De Filippi in monopattino.

Tra le prove di 'Amici Speciali' (stasera va in onda la semifinale) e le ultime registrazioni di 'Uomini e Donne' (con l'attesissima scelta di Giovanna Abate), la conduttrice ne approfitta per ritagliarsi del tempo spensierato in attesa di passare da uno studio all'altro.

Nel giro di poche ore, il filmato ha superato 250mila visualizzazioni e ricevuto tantissimi commenti da parte dei fan. Umberto Gaudino, ballerino professionista e concorrente della gara di solidarietà del talent show di Canale 5, ha postato una serie di cuoricini azzurri in segno di apprezzamento. Marcello Sacchetta, ultimo conduttore (assieme a Lorella Boccia) del daytime su Real Time ha lasciato un commento: "Che stile la Queen". A cui si aggiunge la gioia di Teresa Langella: "Adoro... Che bella che è". Damiano Er Faina (ex 'Temptation Island Vip') e Cristina Plevani (ex tronista) hanno particolare ammirato l'inconsapevole siparietto della De Filippi.