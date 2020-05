Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? Ecco tutta la verità

Di Ivan Buratti giovedì 28 maggio 2020

L'ex di Tina Cipollari smentisce nuovamente le voci che lo vorrebbero lontano dalla professoressa: "Tutto falso"

Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati? È uno degli interrogativi che più tormenta gli appassionati di cronaca rosa, curiosi di conoscere il destino di una delle coppie nate nell'edizione numero 16 del Grande Fratello, condotto da Barbara d'Urso. Ma quindi la storia d'amore fra la modella e professoressa e il parrucchiere delle star è giunta veramente al termine?

La risposta è ufficialmente negativa. A mettere fine ad ogni pettegolezzo ci ha pensato lo stesso Kikò, ex di Tina Cipollari, che ha spiegato che quelle circa la fine della storia con Ambra Lombardo sono solo voci di corridoio, prive di fondamento. La coppia non ha avuto l'opportunità di vedersi durante il lockdown, ma ora che le comunicazioni stanno riprendendo (fra poco, anche quelle tra regioni), i due sono pronti a viversi pienamente. Ecco le parole di Kikò:



Gira voce che ci siamo lasciati, ma è falso… Non ci vediamo solo a causa dell’emergenza sanitaria…

Intervistato dal settimanale Nuovo, Kikò ha anche rivelato che si occuperà personalmente della cura dei capelli della sua fidanzata, in questa hair-stylist. "Certo che lo farò", ha confessato al giornalista parlando del taglio che Ambra dovrà fare per liberarsi dei centimetri in eccesso. I due sono stati recentemente ospiti di Vieni Da Me (Kikò in studio, Ambra in collegamento), dove hanno confermato di essere ancora felicemente fidanzati e rassicurato i propri fan. Durante l'ospitata, i due hanno perfino avuto modo di parlare dei progetti futuri. Ambra vorrebbe proprio mettere su famiglia, con tanto di matrimonio e figli.

Insomma, potete stare tranquilli: l'amore sbocciato al Grande Fratello 16 non si è spento, anzi, è vivo più che mai!