Elena Benedini, chi è l'ex fidanzata di Davide Basolo di Uomini e Donne (foto)

Di Ivan Buratti giovedì 28 maggio 2020

Ecco chi è la donna che ha fatto battere il cuore all'Alchimista prima di Giovanna Abate

Elena Benedini, chi è l'ex fidanzata di Davide Basolo di Uomini e Donne? Si chiama Elena Benedini l'affascinante e bellissima ex fidanzata di Davide Basolo, che il pubblico del dating show di Canale 5 ha imparato a conoscere con lo pseudonimo di Alchimista. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate ha svelato la propria maschera e la propria identità, così il popolo della rete si è riversato sui social alla ricerca di informazioni sulla sua vita passata, da cui è spuntata la sua ultima fidanzata.

Ma chi è Elena Benedini? La ragazza, che attualmente ha 24 anni, è toscana, per la precisione di Carrara. Dopo aver frequentato il liceo artistico, ha intrapreso la carriera di modella e circa 3 anni fa ha partecipato alle selezione per partecipare al concorso di Miss Italia. In un'intervista al quotidiano La Nazione, all'epoca Elena dichiarò circa il suo profilo professionale:



Da grande mi piacerebbe proseguire gli studi in ambito artistico diventare interior designer o altrimenti seguire la passione trasmessa da mia mamma ovvero diventare infermiera e visto che amo i bambini specializzarmi in pediatria.

Oltre che a specializzarsi come interior designer o nell'ambito medico, un sogno anche quello di sfondare nel mondo della moda. Attualmente possiede un profilo Instagram da circa 15.000 follower, dove sfoggia look e trucchi pazzeschi, nonché carica scatti dai suoi viaggi. Linkato al suo profilo Instagram ce n'è un altro, dedicato alla ricostruzione unghie, perché pare che tra le sue passioni e occupazione c'è anche l'estetica e il mondo del beauty.

Ad apprendere della relazione fra Davide ed Elena, durata tra il 2017 e il 2018, è stato il portale Fanpage.it, che ha condiviso anche una Storia Instagram della ragazza che in tempo reale ha commentato lo svelamento di Alchimista, il suo ex Davide Basolo:



Per coloro che avevano dei dubbi oggi sarà una scoperta. Per me, invece, è stata una certezza dal primo momento. In bocca al lupo.