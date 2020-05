Uomini e Donne, Armando Incarnato: la reazione dopo lo scontro con l'ex fidanzata Jeannette

Di Sebastiano Cascone giovedì 28 maggio 2020

Lo sfogo di Armando Incarnato dopo la sfuriata ad Uomini e Donne contro l'ex fidanzata Jeannette

Armando Incarnato, protagonista delle ultime due puntate di 'Uomini e Donne', ieri sera, ha postato, sui propri social, una frase che sembra essere, a tutti gli effetti, una frecciatina all'ex fidanzata Jeannette. Il web, nelle scorse settimane, ha ipotizzato che il cavaliere e la ragazza abbiano trascorso assieme (a casa di lui) la quarantena durante la prima fase di chiusura totale.

Ad un certo punto, nell'ultima puntata, incalzato da Tina Cipollari, Gianni Sperti e dalla ragazza, Armando ha preferito uscire dallo studio per non scontrarsi con quella che, per sette anni, è stata la donna più importante della sua vita e con cui ha mantenuto una collaborazione lavorativa. Ecco le ultime parole dell'uomo su Instagram:

"L'unica differenza tra me e te è che conosco la mia vita. Quando parlo di me lo faccio per fatti accaduti e vissuti, tu per supposizioni e illazioni. Non cambierò mai il mio modo di essere per piacere agli altri ,sarò sempre schietto e sincero, anche a costo di sembrare non quello che loro vogliono. Spero soltanto che un giorno anche tu come gli altri ti possa ricredere sul mio conto. Con affetto Armando".

E voi da che parte state?!