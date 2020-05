Uomini e Donne, Alessandro Graziani si elimina

Di Alberto Graziola giovedì 28 maggio 2020

Alessandro Graziani si elimina come corteggiatore di Giovanna

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è aperta con l'incontro tra Giovanna, Sammy, Alessandro e Davide (Alchimista).

"Ogni volta che facciamo dei passi in avanti, c'è sempre qualcuno dei due che fa tanti passi indietro. L'uomo che deve stare al mio fianco, non mi può dare questo stato d'animo. Mi aspetto che tu recepisca quello che ti do, se no te ne vai e con tanto dispiacere ci salutiamo".

Questo l'incipit di Giovanna nei confronti di Sammy. Lui si trova combattuto e molto innervosito:

"Ho la consapevolezza che Giovanna mi piaccia e che io piaccia molto a lei ma non riusciamo a incastrarci. C'è sempre un qualcosa che questa conoscenza non faccia mai un passo avanti. Questa cosa mi lascia così... Io voglio scegliere la persona che, nella mia testa, dovrebbe passare il resto della sua vita con me. L'amore deve compensarsi... Vorrei che la persona che stesse al mio fianco mi migliorasse. Alcune persone ti migliorano, altre tirano fuori il peggio di me. E mi dispiace perché ho mostrato questo per situazioni che mi hanno portato a tirarlo fuori. In certi momenti ti trovo pesante e lo divento pure io"

Davide è intervenuto criticando l'"Io, Io, Io" sempre usato da Sammy nel rivolgersi a Giovanna. Dopo il confronto tra i due, in studio è entrato anche Alessandro.

"L'interesse che hai verso di loro non lo avrai mai nei miei confronti, non prendiamoci per il cul*" si è lamentato il ragazzo mentre Maria De Filippi ha rivelato che lui si è presentato nel programma per eliminarsi.

"Mi dispiace che si elimini... Mi ero fidata di te, se poi ti sei portato verso il NO nei miei confronti..."

"Non mi pento di niente, avrei voluto arrivarti forse un po' di più" ha concluso lui, prima di confermare la sua scelta di lasciare il dating show.