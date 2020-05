Belen Rodriguez conferma crisi con Stefano De Martino: "Momento difficile per me" (VIDEO)

Belen Rodriguez con un video di cinque minuti postato su Instagram sembra confermare la crisi con Stefano De Martino, ma nega i gossip sul presunto ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Andrea Iannone.

La showgirl argentina, con gli occhi lucidi, ammette che sta attraversando "giornate veramente complicate" e in generale un "momento difficile". Quindi se la prende con i giornalisti del web:

Ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le palle, ma in modo importante. Sono stanca di vedere articoli riportati che travisano e cambiano la situazione. (...) Per me questo è un momento molto difficile, non me lo aspettavo, non me ne assumo la responsabilità delle colpe, sono una mamma, tengo alla mia famiglia, sono una donna che soffre come tutte le altre. Vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più.