Vittorio Collina: è finita con Vanessa Cinelli

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

E' finita la storia tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli conosciuti all'interno di Temtpation Island

Vittorio Collina, protagonista dell'ultima edizione di 'Temptation Island', assieme alla fidanzata Katia Fanelli, ha raccontato, a 'Novella 2000', in edicola questa settimana, retroscena inediti della frequentazione con Vanessa Cinelli, la tentatrice conosciuta all'interno del programma:

"Maria mi ha chiesto di essere chiaro con Katia dicendo di dirle la verità e ammettendo il mio innamoramento per un’altra... Io però per non ferire Katia ho detto che quest’ultima rappresentava solo un’amicizia... Ovviamente non era così...".

La storia è proseguita per un po' di tempo prima di concludersi definitivamente:

"Ho continuato a recarmi a Roma e devo ammettere che ho proprio perso la testa per Vanessa... C’è sempre stato un feeling speciale tra noi... Ha poi ammesso di aver capito di non essere innamorata di me... Me no sono dovuto fare una ragione...".

Dopo le luci della ribalta, il ragazzo è tornato alla vita di tutti i giorni:

"Sono tornato a fare quello che facevo prima di iniziare il programma... Svolgo il ruolo di responsabile commerciale per un’azienda e sono anche vocalist e speaker...".

Oggi, si professa single e desideroso di incontrare una donna che possa fargli battere il cuore.