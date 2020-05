Elodie a Vieni da me: "Marracash? Ci somigliamo"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 27 maggio 2020

Elodie, ospite a Vieni da me, felice per l'amore con Marracash

Elodie, ospite, oggi, mercoledì 27 maggio 2020, in collegamento da Milano, di 'Vieni da me', ha aperto i cassetti della propria vita. La cantante ha ricordato il secondo posto ad 'Amici' (dietro ai The Kolors) dopo essere stata scartata, qualche anno prima, da 'X Factor':

"Non ho mai vinto niente. Solo i giochi da tavolo. Sono molto competitiva. Arrivo sempre seconda".

Tra i pezzi, di cui è più orgogliosa, sicuramente, 'Margarita', tormentone della scorsa estate, che le ha fatto incontrare il fidanzato, Marracash:

"E' uno dei pezzi a cui sono più legata. Ha generato una serie di cose molto importanti nella mia vita tra cui il rapporto con Fabio (Marracash, ndb). All'inizio non mi era simpatico, era un pregiudizio che avevo nei suoi confronti. Poi appena l'ho conosciuto, ho cambiato idea, immediatamente".

Anche i rispettivi fan, sui social, hanno approvato la relazione che, ormai, va avanti da quasi un anno:

"Tutti felici. Quando qualcuno è innamorato genera solo felicità. Ci somigliamo".

La coppia, ad oggi, si gode il fidanzamento giorno per giorno. Non ha intenzione di mettere su famiglia e accogliere la cicogna:

"Figli? E' veramente complessa. Non mi sento pronta, mi sento ancora troppo piccola".