Raffaello Tonon e Corinne Clery: amicizia finita? Il chiarimento a Pomeriggio 5 (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Raffaello Tonon ribatte alle dichiarazioni di Corinne Clery

Qualche giorno fa, Corinne Clery ha lasciato alcune dichiarazioni molto taglienti nei confronti di Raffaello Tonon, con cui, diversi tanti anni fa, ha condiviso l'esperienza del 'Grande Fratello Vip'. Ecco cosa ha detto l'attrice francese nel corso di una lunga intervista a 'Diva e Donna':

"Il Grande Fratello Vip è stato un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito".

Oggi, ospite a 'Pomeriggio 5', in collegamento da casa, il televenditore ha voluto rispondere, con il solito garbo, all'(ex?!) amica:

"Io rispondo che lei cita dei fatti di cronaca... Nella casa siamo stati molto bene... Io ho una grande stima per lei, sia come attrice, sia perché la trovo curiosa intellettualmente. che è vero, noi abbiamo passato un Natale insieme, lei mi invitò a fare il Natale insieme quando eravamo nella Casa del Grande Fratello Vip. Io ho accettato. È vero, in quel periodo i rapporti con i miei genitori non erano idilliaci ma sono andato da lei perché avevo piacere, non perché mi ha raccolto da un angolo di strada perché ero solo. Avevo delle alternative.Ho scelto lei e ne sono felice.., Sono stati dei giorni bellissimi. Poi quello che è accaduto dopo è la vita, l’affaccendarsi della vita... Con Luca Onestini, per esempio, nato diversamente, si è sviluppato diversamente".