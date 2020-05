Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la prima foto come coppia ufficiale

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia finalmente allo scoperto dopo l'ospitata a Live non è la d'Urso

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, protagonisti dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', possono finalmente vivere il loro amore alla luce del sole. Dopo aver onorato obblighi contrattuali, ospitate in tv, servizi fotografici, esclusive, i due innamorati si stanno godendo, nella calda Sicilia, i primi momenti da veri fidanzati. Le prime foto, postate dai due ex gieffini, sui rispettivi profili Instagram, hanno fatto sognare i fan che hanno inondato di cuoricini le loro bacheche.

Incorvaia: "Felicità pura"

Anche gli ex compagni di reality come Andrea Montovoli e Fernanda Lessa ("Che carini, cuccioli di mamma") hanno commentato gli scatti pieni di amore.

Ieri, nel corso di 'Pomeriggio 5', anche Barbara d'Urso ha voluto chiarire la vicenda del finto incontro di Paolo e Clizia sulla spiaggia, per mettere definitivamente la parola fine all'accaduto: "Loro adesso stanno da belli, da soli, attaccati. Non voglio commentare la cosa di ieri sera perché sono sempre molto positiva però, se lo avessi saputo, avremmo gestito l’incontro in maniera diversa. Sapendo che si erano già incontrati, baciati e abbracciati non avremmo fatto la cosa dei guanti, delle mascherine ma va bene così. Abbiamo chiarito ieri sera, inutile polemizzare e andare avanti. Auguro loro di essere felici perché sono belli. Diciamo che sono stati un po’ ingenui o forse sono stata un po’ ingenua io".