Uomini e Donne, Gemma discute con Valentina a causa di Nicola: "Stai giocando sporco!"

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma e Valentina hanno avuto una nuova discussione, ovviamente, a causa di Nicola/Sirius.

Al termine della scorsa registrazione, Nicola aveva notato un certo nervosismo di Gemma, tranquillizzandola circa i suoi comportamenti tenuti in studio ("Mi sono comportato bene..."). Gemma, però, replicandogli, aveva negato qualunque tipo di malessere. Durante il consueto sfogo post-puntata, però, Gemma ha attaccato nuovamente Valentina ("Il suo intervento è stato di pessimo gusto. E' maligna e perfida perché non riesce a raggiungere quello che vuole").

Poco dopo, è andata in onda una nuova esterna tra Gemma e Nicola dove Gemma, stando alle parole di Maria De Filippi, "ha superato se stessa". L'esterna è stata realizzata nello studio di Amici. Gemma ha scelto un abito da principessa che ha scatenato i soliti commenti al vetriolo di Tina Cipollari. Durante l'esterna, Gemma ha manifestato il proprio timore riguardo le possibili interferenze nella sua relazione con Nicola.

In studio, Gemma ha litigato con Valentina perché quest'ultima avrebbe condiviso sui social, la stessa canzone condivisa da Nicola. Il motivo, ovviamente, ha lasciato Tina senza parole.

Gemma ha così attaccato Valentina:

Non ho spiato alcun profilo social, ho solo letto un articolo. Se tu vuoi andare avanti a corteggiare Nicola, puoi farlo, ma con i tuoi mezzi e la tua personalità. Non insinuare che io stia con lui solo perché qui non c'è nessuno che mi interessi davvero. Stai giocando sporco. Sono mezzi sleali e di basso livello. Gioca con le tue carte. Hai insinuato che lo sto usando come ruota di scorta!

Valentina ha risposto così:

Davanti alla logorrea di Gemma, Valentina si è "arresa", rifiutando di replicare ulteriormente.

Poco dopo, trovando un po' di spazio, Valentina ha terminato il suo discorso:

Non gli ho chiesto il numero durante il ballo. Gli ho detto che mi avrebbe conosciuto in un'altra veste se avesse accettato il mio numero. Gemma e Nicola non si sono dati un'esclusiva, l'hanno detto loro. Nicola ha detto che non sta conoscendo nessuna donna perché Gemma non sta conoscendo nessun uomo.