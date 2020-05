Francesco Chiofalo mostra uno scontrino da 3200 euro su Instagram: è polemica (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 26 maggio 2020

Francesco Chiofalo ostenta ricchezza su Instagram: è polemica sui social

Francesco Chiofalo ancora al centro delle polemiche. L'ex protagonista di 'Temptation Island', nelle scorse ore, ha mostrato uno scontrino di 3200 euro. Una cifra esorbitante spesa per fare alcuni acquisti alla fidanzata Antonella Fiordelisi. In un momento di profonda crisi economica per il Coronavirus, il popolo del web ha criticato aspramente il personal trainer per queste spese folli.

Francesco, per spegnere ogni giudizio sul nascere, ha registrato una serie di Instagram Stories, per spiegare il motivo di questo gesto:

Francesco Chiofalo dopo le polemiche sullo scontrino da migliaia di euro: "Mi fate i conti in tasca?" #TEMPTATIONISLAND pic.twitter.com/lVSSxEOhsl — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 25, 2020

"Il post era ironico, ragazzi, i fidanzati spendono molto per le proprie fidanzate. Non voleva il regalo e poi mi fa spendere un frappo di soldi…. Tanti mi scrivono che 3mila euro sono tanti ma volete farmi i conti in tasca? Voglio darvi una notizia, non faccio il pusher, lavoro e guadagno i miei soldi onestamente e se voglio spendere questa cifra vuol dire che posso permettermelo. Non è uno schiaffo alla miseria. Grazie ai consumi le attività riprendono e superano la crisi. Non criminalizziamo chi consuma. Con Antonella ho fatto un po' di erroretti e ho parecchie cosucce da farmi perdonare quindi ci sta un regalino un po' più cospicuo".