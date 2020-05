Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata Carlotta

Di Fabio Morasca martedì 26 maggio 2020

Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta.

Lunedì 25 maggio 2020, la conduttrice Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta.

La conduttrice di Storie Italiane, programma in onda su Rai 1, ha dato alla luce la piccola Carlotta, primogenita avuta dal marito, l'imprenditore Giulio Tassoni.

Il lieto evento è stato festeggiato da Mara Venier che ha annunciato pubblicamente la notizia sul proprio profilo ufficiale Instagram, postando una foto che la ritrae assieme alla collega:

Evvivaaaaaaaa... Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta, dalla sua madrina.

Eleonora Daniele, come ricordiamo, chiese pubblicamente a Mara Venier di fare da madrina a sua figlia, durante una puntata di Domenica In, andata in onda nel gennaio scorso.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, quindi, dopo aver coronato la loro lunga storia d'amore con il matrimonio, celebratosi il 14 settembre 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, hanno accolto la loro primogenita Carlotta.

La conduttrice padovana, in questo periodo segnato dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 in Italia, ha continuato a condurre regolarmente Storie Italiane, il rotocalco mattutino in onda su Rai 1, nonostante la gravidanza e nonostante tutte le difficoltà causate dalle misure di contenimento messe in atto in ogni studio televisivo, da quando è iniziata l'emergenza.

Anche lunedì, giorno del parto, Eleonora Daniele ha regolarmente condotto il suo programma.

Storie Italiane sarebbe dovuto terminare mercoledì 27 maggio ma le ultime puntate di questa stagione televisiva, ovviamente, non andranno in onda.

Al posto di Storie Italiane, andrà in onda Unomattina che andrà avanti, quindi, fino all'inizio de La Prova del Cuoco.