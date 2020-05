Laura Chiatti anoressica secondo i fan. Lei risponde: "Siete dei miserabili"

Di Claudia Cabrini lunedì 25 maggio 2020

Su Instagram in molti l'hanno definita eccessivamente magra, alcuni le hanno dato dell'anoressica. L'attrice non ci ha pensato due a volte e a risposto per le rime a chi la attaccava.

Una lunga diatriba terminata con un post esplicativo su Instagram quella che da giorni vede protagonisti Laura Chiatti, attrice nonché moglie di Marco Bocci e mamma dei loro due splendidi bimbi, e i suoi fan - che a seguito di alcune foto postate dall'attrice sul noto social network, l'hanno duramente attaccata per la sua eccessiva magrezza arrivando addirittura a definirla anoressica.

Dopo qualche giorno di pazienza, la bella Laura Chiatti, che anche nelle sue Instagram Story aveva spiegato di essersi messa a dieta e di aver perso 4 chili, ha deciso di rispondere per le rime a chi stava giudicando da ormai troppo tempo la sua magrezza, stavolta accentuata dalla recente dieta. L'attrice, dopo aver spiegato per l'ennesima volta di aver perso soltanto 4 chili, ha anche aggiunto che il fatto di essere un personaggio pubblico non debba assolutamente autorizzare gli altri a prenderla di mira:



"Il fatto di essere un personaggio pubblico non significa essere carne da macello e prendersi diffamazioni senza difendersi, perché il danneggiamento del prossimo che sia pubblico o privato è un grave reato che può portare a gravi conseguenze. Questo per dire che io sto benissimo, e soprattutto per consigliare a questi miserabili mentecatti che si nascondo dietro una tastiera solo per violentare psicologicamente il prossimo perché nel loro cuore evidentemente non regna la pace".

L'attrice ha quindi rassicurato i fan, e anche gli haters più cattivi, sulle sue condizioni di salute. "Io sto benissimo" ha scritto, anche se nei commenti molti le hanno ripetuto che sia troppo magra. Il post di Laura continuava così:



"A tutti i malati di mente che in questi giorni si permettono di scrivere le cattiverie più becere ed ignoranti sul mio eccessivo dimagrimento di 4 kg, facendosi forza sul fatto che essendo io un personaggio pubblico dovrei tacere ed abbassare la testa prendendomi insulti perché ho in teoria scelto di espormi, rispondo con questa foto cercando di far capire a queste povere anime, che non si scherza su questi temi. Ci sono persone che veramente lottando con la vita a causa di una malattia che si chiama ‘anoressia’, e che grazie a Dio non c’entra nulla con il mio problema di allergie alimentari”.

Tra i vip accorsi per difendere Laura Chiatti anche Ambra Angiolini, che più volte ha dichiarato di aver sofferto per molto tempo di disturbi alimentari, sfiorando l'anoressia e sopperendo alla bulimia. La ex moglie di Francesco Renga ha dato un consiglio a Laura su come reagire a chi la critica senza motivo: "Un bel vaff@@@@@ a volte è tutto ciò che ci vuole".