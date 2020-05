Filip Simaz, chi è il ballerino che ha partecipato a Ciao Darwin

Di Marcello Filograsso sabato 23 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Filip Simaz, ballerino che ha partecipato a Ciao Darwin.

Nella precedente stagione televisiva Ciao Darwin - Terre desolate, lo show antropologico di Paolo Bonolis campione di ascolti e da qualche settimana riproposto in replica su Canale 5, aveva ospitato la sfida tra Gay Pride e Family Day. A capeggiare la prima squadra Vladimir Luxuria, gli avversari invece erano rappresentati da Povia.

Durante quella puntata ha monopolizzato l'attenzione Filip Simaz, soprattutto per aver improvvisato una lap dance. Con la sua corona da miss, il protagonista si è aggiudicato i premi di Mister Darwin e Miglior Look dalle mani di Follettina Creations e Federico Fashion Style.

Ma chi è questo ragazzo che è diventato una star del programma? Dal suo sito leggiamo che è un ballerino nato a Sofia il 24 maggio 1994, adottato a 4 anni dalla sua famiglia italiana. Sin da piccolo ha iniziato a studiare stili di danza urban per poi diventare insegnante di Voguing e Waaking in provincia di Bergamo, Brescia, Genova e Milano.

Divenuto ormai ballerino professionista ha partecipato ai videoclip di Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano e Dj from Mars; coreografo per Daniel Adomako (ha vinto una edizione di Italia's Got Talent) , Jo Squillo e Ivana Spagna.

Sui social Simaz è seguito da oltre 152mila follower. Non si sa al momento se sia fidanzato o meno.

Foto: account Instagram Filip Simaz