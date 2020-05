Veronica D., chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Di Marco Salaris giovedì 21 maggio 2020

Vita privata, curiosità. gossip su Aurora del trono over di Uomini e Donne

Veronica D. è una delle nuove dame entrate a far parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. Scopriamo alcune curiosità per conoscerla meglio.

Il suo vero nome è Veronica de Nigris. Vive a Benevento, è laureata in scienze motorie, è personal trainer ed insegna pilates. E' comparsa per la prima volta nella puntata di Uomini e Donne del 21 maggio 2020 dove si ritrova tre cavalieri intenti a conoscerla più approfonditamente tra cui anche Armando Incarnato (con la quale è uscito) che però non prende bene la decisione della dama di uscire con tre uomini.



Gli avevo già detto che avevo visto due persone - afferma Veronica - una persona che esce con tre persone non la devi giudicare.

e i due discutono:



Ci siamo visti per qualche ora, tu non mi conosci. Tu credi che ci dobbiamo sentire dalle 8 del mattino alle 8 di sera. L'esterna è stata anche carina, ma non vivi le sensazioni che subito si ingelosisce. Ti piace polemizzare.