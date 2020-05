Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 19 maggio 2020 (Video)

Di Fabio Morasca martedì 19 maggio 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 19 maggio 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 19 maggio 2020

Nella puntata di oggi, martedì 19 maggio 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili sul sito Witty Tv, andrà in onda il seguito della discussione, iniziata durante la puntata di ieri, che ha coinvolto soprattutto Valentina.

Tra Valentina e Gemma, ci sarà un aspro scambio di battute a causa soprattutto di una frase di Gemma che Valentina, in lacrime, non ha affatto gradito. Al termine della discussione, anche Gemma si lascerà andare alle lacrime mentre Nicola/Sirius lascerà lo studio.

Roberta, invece, farà la conoscenza di due nuovi corteggiatori giunti a Uomini e Donne esclusivamente per lei.

Tra Veronica e Giovanni, invece, le cose non stanno andando bene: nella puntata di oggi, infatti, si scoprirà che Veronica non si è presentata ad un loro appuntamento. Gianni Sperti commenterà l'accaduto con sarcasmo. Durante il loro confronto, Veronica e Giovanni avranno una nuova discussione con Roberta.

Valentina e Angelo, infine, raggiungeranno il centro dello studio, con Angelo che farà una richiesta ben precisa a Valentina.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne.

Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne.

Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.