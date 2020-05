Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali replicano a Nina Moric (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 18 maggio 2020

La replica di Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali a Nina Moric

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, ospiti, oggi, domenica 17 maggio 2020, di 'Live non è la d'Urso', hanno risposto alle dure accuse di Nina Moric, mosse, qualche settimana fa, proprio durante l'ultima ospitata nel salotto serale di Barbara d'Urso (Qui, il video).

- Questione tatuaggio

Morali: "Lei merita un corso di recitazione e, poi, un bravo medico. Io l'ho taggata perché, da te, due - tre mesi fa, disse:'do' la mia benedizione'. Si vede che non conosce l'ironia, e dopo tanti anni in Italia, non conosce ancora l'italiano. Dovrebbe farsi un corso di giurisprudenza se mi dà della stalker".

Favoloso: "Ho semplicemente cambiato tatuaggio. Non volevo più il suo volto sul tatuaggio. Sta continuando una battaglia contro chi o cosa. Ha fatto la sua denuncia, facciamo lavorare gli inquirenti. Perché lei continua a tirare fuori e a provocare me?! Fino alla settimana scorsa, continuava a cercare un contatto con me per creare, poi, delle problematiche. Non lo capisco".

La coppia non ha voluto leggere gli stralci della telefonata (di quattro ore?!) intercorsa tra Elena, Daniele Di Lorenzo e Nina Moric (Qui, il video):

Morali: "Per me va tutto in tribunale. Io piuttosto che fare un revenge porn con me ma farei un porno. Se vogliamo riprenderci lo facciamo io e lui anche se non è mai successo. Io piangevo perché ero chiusa in casa. Io le cose serie le faccio in tribunale. Luigi non mi ricatta. E' meraviglioso".

Luigi Favoloso e Elena Morali replicano alle accuse di Nina Moric #noneladurso pic.twitter.com/PTET1KbIvx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 17, 2020