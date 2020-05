Random, chi è il rapper di Amici Speciali

Di Sebastiano Cascone venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip di Random

Random ha 19 anni ed è un cantautore rapper.

Emanuele Caso, in arte Random, nasce a Massa di Somma in provincia di Napoli. All’età di due anni si trasferisce a Riccione dove scopre la sua passione per il rap. L’incontro con il produttore ZENIT dà vita ad un duo artistico affiatato e nell’agosto del 2018 pubblicano il loro primo album “Giovane oro”. Nel maggio 2019 esce il singolo “Chiasso” che viene certificato disco di platino, mentre nell’ottobre dello stesso anno, il nuovo singolo “Rossetto”, disco d’oro, gli permette di essere selezionato come “artista del mese” da MTV New Generation - progetto multimediale di MTV che dà la possibilità alle nuove leve della musica italiana di mostrare il proprio talento grazie a nuove opportunità di promozione online e on air - e dal 1° novembre il video del singolo viene inserito in rotazione su MTV Music. Lo stesso singolo raggiunge oltre 19 milioni di streaming su Spotify. A gennaio 2020 pubblica il singolo “Scusa a a a”, tra le prime tendenze su Youtube Italia, mentre a marzo il singolo “Marionette” in collaborazione con Carl Brave.

Random è uno dei protagonisti di “Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia.

Il suo profilo Instagram @random_solo conta oltre 118mila followers.

"Volevo condividere con voi un occasione importante che mi si è presentata, partecipare ad #amicispeciali, un programma “diverso” come il periodo che stiamo vivendo ora, dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico da casa e fare della beneficenza. Questo per me, sarà un banco di prova unico e darò tutto me stesso per esserne all'altezza e per far sì che resti un momento speciale da ricordare. Non vedo l’ora di iniziare e di stare in vostra compagnia".