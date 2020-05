Sfera Ebbasta e Martina Hamdy stanno insieme? La verità

Di Sebastiano Cascone venerdì 15 maggio 2020

La verità sull'amicizia tra Martina Hamdy e Sfera Ebbasta

Il gossip su un presunto flirt tra Martina Hamdy e il rapper Sfera Ebbasta, nelle ultime settimane, ha tenuto banco su tutti i giornali di gossip. L'ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', intervistata, dal settimanale 'Diva e Donna', in edicola questa settimana, ha fatto chiarezza sul tipo di rapporto con il cantautore:

"Sfera Ebbasta? Sul nostro rapporto non voglio sbilanciarmi. Direi più di un’amicizia di vecchia data. Lo conosco da quando ero ragazzina e per questo ci hanno visto spesso insieme. Io di Sesto San Giovanni, lui di Cinisello Balsamo: siamo cresciuti a due passi, con le stesse compagnie. È un bravo ragazzo e lo ammiro perché ha raggiunto i suoi obiettivi nella vita".

In realtà, il volto di Meteo.it è legata sentimentalmente da oltre un anno con Bruno, in arte Odd, trentenne che lavora come designer in un’azienda di abbigliamento. Lei, per lavoro, abita a Milano mentre il compagno risiede in Puglia:

"Ci vediamo spesso e quando siamo lontani passiamo ore e ore al telefono".

L'ex gieffina, dopo tanti anni di gavetta, sogna di diventare una giornalista del Tg5.