Veronica Peparini: età, figli, ex marito, Instagram, Andreas Muller

Di Fabio Morasca venerdì 15 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Veronica Peparini.

Veronica Peparini è una ballerina e coreografa, nota principalmente per essere una delle insegnanti di danza della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 e Real Time.

Veronica Peparini è nata a Roma, il 25 febbraio 1971. E' la sorella maggiore di Giuliano Peparini, coreografo, regista teatrale e ballerino, conosciuto soprattutto per il suo ruolo di direttore artistico sempre nel serale di Amici.

Come ballerina, Veronica Peparini ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, Geri Halliwell, Renato Zero, Claudio Baglioni e Giorgia.

Come coreografa, invece, la Peparini ha lavorato insieme a Kledi Kadiu, Franco Dragone, creatore del Cirque du Soleil, per i programmi televisivi Miss Italia e Top of the Pops e per i tour di Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso.

Con il fratello Giuliano, ha lavorato per lo spettacolo Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo.

Dal 2013, lavora ad Amici come insegnante e coreografa.

L'attuale compagno di Veronica Peparini è Andreas Muller, ballerino di 24 anni, vincitore della sedicesima edizione di Amici e oggi ballerino professionista sempre nel talent show di Maria De Filippi.

Al settimanale Oggi, la Peparini ha parlato così della sua attuale storia d'amore: "Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola, tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose... Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme".

Veronica Peparini ha alle spalle un matrimonio con il ballerino e coreografo romano, Fabrizio Prolli, da cui ha avuto due figli, Daniele e Olivia.

Veronica Peparini, infine, ha un profilo Instagram seguito da oltre 680mila follower.