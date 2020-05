Angelo, chi è il cavaliere di Uomini e Donne

"Ha un sorriso fantastico... Può presentarsi? Vorrei capire se posso lasciargli il numero io" chiede Valentina dopo aver ballato al centro studio con un nuovo cavaliere.

Maria ha riso per lo slancio della ragazza nel farsi avanti.

Questo l'inizio della presentazione di Angelo.

"Sono catanese, mi sono lasciato sei mesi fa, ho 38 anni. E' stato un anno, un anno e mezzo di fidanzamento. Mi sento pronto. Mi piace una donna solare, allegra, coinvolgente, folle. Per me l'amore è una costruzione. Bisogna essere in primis amici, compagni e amanti. "