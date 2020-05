Uomini e Donne, Sirius conteso da Gemma Galgani e Valentina Autiero?

Di Alberto Graziola giovedì 14 maggio 2020

Gemma Galgani e Valentina Autiero invaghite entrambe di Sirius?

Dalle anticipazioni mandate in onda nella puntata di ieri, di Uomini e Donne, abbiamo visto anche una reazione seccata di Gemma che si alza dalla sedia sbottando: "Ma guarda, per me, ma vai!".

Dalle scene montate, la reazione di Gemma arriva dopo un ringraziamento di Sirius nei confronti di Valentina Autiero che ammette di trovarlo un bel ragazzo, "non mi nascondo, ha degli occhi bellissimi".

"Ti ringrazio, a me fa molto piacere, l'ho solo ringraziata..." ribatte lui, lusingato dalle parole della dama.

"Noi ci guardiamo spesso..." sottolinea Valentina suscitando, così, apparentemente, la reazione indispettita di Gemma.

Cosa accadrà dopo? Lo scopriremo nella puntata di oggi di Uomini e Donne.