Marco Senise: "Spero di poter chiarire con Valeria Marini"

Di Sebastiano Cascone giovedì 14 maggio 2020

Valeria Marini e Marco Senise a confronto

Nelle scorse ore, Marco Senise è stato invitato a 'Live non è la d'Urso' per confermare un presunto flirt del passato con Valeria Marini. La showgirl sarda, durante un recente collegamento con Barbara d'Urso, ha negato addirittura di conoscere il conduttore. attaccato, in trasmissione dal direttore di 'Novella 2000', Roberto Alessi e da Vladimir Luxuria.

L'ex spalla di Rita Dalla Chiesa a 'Forum' è sembrato risentito del fatto che la stella del Bagaglino abbia qualsiasi tipo di conoscenza:

"Può darsi non abbia lasciato un buon ricordo. Però il fatto che Valeria abbia detto di non sapere chi fossi mi sembra assurdo. C’è da dire che negli anni le nostre carriere si sono incrociate più volte".

Il presentatore è pronto a chiedere scusa e a confrontarsi con la Marini:

"Non sono volgare, cattivo, indecente o sputt*****re. La frase mi è scappata in un momento di trambusto televisivo. Mi rendo conto di aver detto un’idiozia. Mi sono reso conto della gravità delle mie parole e di quella frase infelice solo dopo aver visto le registrazioni. Non sono il tipo. Con la Luxuria ho già avuto modo di chiarire. Adesso spero di poter farlo anche con Valeria. È una persona che ho sempre rispettato e alla quale per una mia cattiva uscita, ho mancato di rispetto".