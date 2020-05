Chi è Ibrahim Keshk (Rami di Skam)? Età, origini, Instagram, fidanzata

Di Giulio Pasqui giovedì 14 maggio 2020

Ibrahim Keshk è l'attore che interpreta Rami (il fratello di Sana) in Skam Italia 4. Tutte le curiosità.

Ibrahim Keshk è il nome dell'attore che interpreta la new entry Rami (ovvero il fratello di Sana, la protagonista) in Skam Italia 4, disponibile dal 15 maggio su Netflix e TimVision. Nato e vissuto a Roma ma con discendenze egiziane, Ibrahim è un attore classe 1996. Cosa sappiamo su di lui? Parla italiano ma anche l'arabo-egiziano. Ha praticato svariati sport: dal calcio all'atletica leggera, fino al pugilato. E' alto 1,78. Ha studiato presso Sapienza Università di Roma. Prima dell'uscita della serie sul suo profilo Instagram ha circa 2mila followers. Spesso fotografa il suo cagnolone al quale è molto legato.

Skam non è la sua prima esperienza da attore. Nel 2017 ha prestato il volto al videoclip della canzone Argentario di Carl Brave e Franco 126, ma anche a quello di Nel Mezzo Di Un Applauso di Alessio Bernabei. Sempre nel 2017 è apparso in Sulla mia pelle, il docufilm ispirato alla vita di Stefano Cucchi. Nel 2018, invece, è apparso in Pezzi Unici con il ruolo di Ahmed per la regia di Cinzia TH Torrini. Ha anche vinto due premi: come miglior attore presso il Roma Creative Contest nel 2017 e come miglior attore presso il Civitanova Film Festival per il corto Sette Passi di Matteo Graia nel 2018. Non si conosce granché sulla sua vita privata. Non sappiamo se sia fidanzato oppure no.