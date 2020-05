Carlo Gussalli Beretta, chi è la nuova frequentazione di Sara Soldati (foto)

Di Ivan Buratti mercoledì 13 maggio 2020

Ecco chi il giovane paparazzato con l'ex concorrente del Grande Fratello, rampollo di una famiglia di celebri fabbricanti d'armi

Sara Soldati è stata una delle concorrenti più sexy del Grande Fratello Vip 4. Nonostante non sia riuscita a rimanere a lungo nel reality show di Canale 5, non sufficientemente per entrare troppo nelle dinamiche tra concorrenti, tuttavia la sua bellezza e avvenenza non hanno lasciato indifferenti i telespettatori da casa. L'influencer, all'interno del gioco, ha avuto modo di dimostrare un certo interesse per uno dei coinquilini, ovvero Andrea Denver.

Tante le presunte frecciatine nei confronti del modello, rimasto però fedele alla propria fidanzata Anna Wolf. Sara Soldati, tuttavia, ha subito rivelato di rispettare la relazione del modello con la ragazza, mettendo da parte qualunque pettegolezzo sul ragazzo, con cui è entrata in contatto solo per fini amichevoli. D'altronde, come si vocifera già da tempo, anche il cuore di Sara pare effettivamente già impegnato con un ragazzo. Chi? Il suo nome è Carlo Gussalli Beretta, un nome che potrebbe risultarvi familiare...

Carlo Gussalli Beretta, 22 anni, è il giovane erede della famosa famiglia di fabbricanti di armi e noto agli amanti della cronaca rosa per la sua relazione con Dayane Mello, la modella che ha recentemente ha preso parte a Pechino Express insieme alla collega Eva Kovac. Laureato all'Università Bocconi di Milano in Economia Aziendale e Manageriale, ora lavora alla Bombardier Transportation, azienda canadese che lavora nell'ambito dei trasporti e dell'aeronautica, nel dipartimento delle risorse umane. Amante della caccia, dei viaggi e della vita mondana, condivide sul suo profilo Instagram foto tratte dalla sua vita quotidiana, traguardi e successi (tenera quella della laurea con la famiglia).

Carlo Gussalli Beretta e Sara Soldati sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi, che li hanno fotografati in giro insieme a Milano, nella centralissima zona di Brera. Secondo quanto rivelato dal giornale diretto di Alfonso Signorini, "Carlo è andato a trovarla a casa, poi sono usciti per fare una passeggiata con un’altra loro amica e infine hanno trascorso la notte assieme". Se son rose...