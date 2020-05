Adriana Volpe, il marito chiarisce il loro rapporto a causa di un video

Di Marcello Filograsso mercoledì 13 maggio 2020

Roberto Parli, marito di Adriano Volpe, ha condiviso un video su Instagram nel quale invita a riprendere in mano la propria vita durante la pandemia, ma bastano delle foto di lui abbracciato con alcune ragazze per scatenare le illazioni.

Nonostante il sipario sul Grande Fratello Vip 4 sia calato oltre un mese fa con la vittoria di Paola Di Benedetto, si continua a parlare di una delle sue protagoniste, ovvero della conduttrice Adriana Volpe, che nella prossima stagione televisiva partirà con un nuovo programma sul canale Tv8 al fianco di Alessio Viola.

All'interno del programma la presentatrice al fianco per anni di Giancarlo Magalli ha fatto parlare per il suo legame di amicizia con il modello Andrea Denver, che in alcuni momenti ha ingelosito il marito Roberto Parli, acuendo le voci di presunta crisi tra i due. Poi la Volpe è uscita anzitempo dal reality show a causa della morte del suocero per via del coronavirus.

Adesso però i pettegolezzi sono tornati dopo che Parli ha pubblicato un video che potremmo definire "motivazionale" sulla vita durante la pandemia in cui ringrazia un gruppo nato su Facebook per avergli dedicato delle immagini. In alcune di queste però appare in compagnia di alcune ragazze, che hanno insospettito i fan. Alcuni lo hanno interpretato addirittura come un attacco ad Adriana Volpe, con il diretto interessato costretto a intervenire:



“Prima di commentare con baggianate, consiglio di leggere bene le mie parole scritte nel post! Sono immagini di repertorio a me dedicate. Il mio messaggio è solo per sensibilizzare le persone e per porre la massima attenzione nel cercare di sconfiggere questo virus, per tornare a sorridere. Ed invece no, non sapete neanche leggere un messaggio importante tra le righe.”