Laura Belluardo, chi è la moglie di Angelo Russo

Di Marcello Filograsso lunedì 11 maggio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Laura, la moglie di Angelo Russo

I telespettatori italiani lo conoscono come Catarella, uno dei personaggi de Il Commissario Montalbano presente nella fiction campione di ascolti sin dal lontano 1999. Si tratta di Angelo Russo, che ha partecipato anche all'edizione 2019 di Ballando con Le Stelle.

Nato nel 1961, della vita di Angelo Russo non si sa moltissimo se non che è sposato da circa quarant'anni con Laura Belluardo. I due si sono conosciuti sul sagrato di una chiesa il 18 maggio 1981. La coppia ha avuto una figlia, Leandra, una affermata fotografa di livello mondiale.

Angelo e Laura sono molto riservati e non compaiono sui giornali di gossip, ma proprio nel programma di Milly Carlucci la figlia Leandra ha fatto una graditissima sorpresa al padre, improvvisando una coreografia. La Belluardo ha aiutato Russo nel provino per ottenere la parte di Agatino Catarella in Montalbano. Sul canale Instagram di Angelo Russo sono presenti molti scatti della loro vita familiare.

Foto: account Instagram Angelo Russo