Uomini e Donne: chi è Alchimista?

Di Sebastiano Cascone giovedì 7 maggio 2020

Ancora mistero sull'identità di Alchimista, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate di Uomini e Donne

Dopo la prima 'uscita pubblica' in tv, si infittisce il mistero attorno alla figura dell'Alchimista, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate di 'Uomini e Donne'. Nelle scorse ore, oltre ad Alessandro Graziani, il nome più quotato, circolato in rete, sembra essere stato quello di Manuel Galiano, ex scelta di Giulia Cavaglià. Dopo qualche giorno di silenzio, l'ex corteggiatore, però, ha deciso di smentire qualsiasi nuovo coinvolgimento con la trasmissione di Maria De Filippi pubblicando una serie di Instagram Stories sul proprio account Instagram:

"Non sono io. Mi dispiace, ma quello di ieri è stato un incidente. Io non conoscevo questa storia fino a ieri sera, quindi vi ringrazio per questo aggiornamento. Però vi fermo perché cominciavano ad attaccarmi ruoli, cominciavano ad incolparmi di aver fatto cose. Calmatevi, la cattiveria lasciamola da parte. Ve lo dico io, vi fermo subito così finisce questo gioco. Non sono io ragazzi, ciao".

Chi si nasconde, allora, dietro la maschera di Salvatore Dalì? L'indiziato più accreditato, ad oggi, è Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti. L'influencer Amedeo Venza ha cercato di unire gli indizi che riconducono all'ex protagonista del programma: tatuaggio sul collo, i guanti neri per coprire dei segni riconoscibili sulle dita e la provenienza geografica, ovvero Roma. Sarà davvero così? A quando lo svelamento?